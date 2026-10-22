Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 79: Un difícil cara a cara para Faloon Larraguibel

22 oct. 2026 - 00:36 hrs.

En el capítulo 79 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva Asamblea del Fuego que dejó tensos cruces entre los participantes.

Antes de los votos, Austin Palao y Flavia Laos protagonizaron un duro cruce por la madre de la peruana e incluso Luis Mateucci y Camila Nash se metieron a defenderla.

Nicole Moreno cuestionó a Kaoto por su vínculo con Bárbara Córdoba, luego de casi haberle jurado amor eterno a Ludmila Ksenofontova.

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Faloon Larraguibel

Posteriormente, Luis Mateucci votó por Faloon Larraguibel y cuando estaba por mencionarle su pasado, ella se enfureció, confundiendo la situación.

Posteriormente, Rai Cerda amenazó a Camila Nash pero de manera positiva, situación que prendió más la ira de su expareja.

Finalmente, la influencer chilena y Tom Brusse fueron los más votados y quedaron con un pie afuera del reality.