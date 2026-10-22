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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 79: Un difícil cara a cara para Faloon Larraguibel

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 79 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva Asamblea del Fuego que dejó tensos cruces entre los participantes. 

Antes de los votos, Austin Palao y Flavia Laos protagonizaron un duro cruce por la madre de la peruana e incluso Luis Mateucci y Camila Nash se metieron a defenderla.

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El enojo de Faloon Larraguibel

Posteriormente, Luis Mateucci votó por Faloon Larraguibel y cuando estaba por mencionarle su pasado, ella se enfureció, confundiendo la situación.

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Posteriormente, Rai Cerda amenazó a Camila Nash pero de manera positiva, situación que prendió más la ira de su expareja.

Finalmente, la influencer chilena y Tom Brusse fueron los más votados y quedaron con un pie afuera del reality.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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