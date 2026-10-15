Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 75: Un quiebre definitivo entre La Guarén y Nico Solabarrieta
En el capítulo 75 de Volverías con tu ex? 2, las parejas se pusieron bastante románticas en la Cabaña de las Tentaciones, sobre todo Kaoto y Bárbara Córdoba.
Un inocente comentario de Tom Brusse generó una fuerte discusión entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda, la cual incluso se extendió hasta la ducha.
También, Manuel González se desahogó con Mariano Brozincevic y le confesó que tiene miedo de arruinar el vínculo que está formando con Nicole Moreno, a raíz del comportamiento que ha tenido en otras relaciones.
Un celebrado triunfo
Por otro lado, se realizó la competencia individual y la ganadora fue Estefanía Marquis, quien celebró como nunca. Por su parte, Nicole Moreno fue la más lenta en hacer los cálculos matemáticos y arrastró a su trío a la amenaza.
La casona recibió la visita de la mamá de Flavia Laos, quien conoció a Luis Mateucci y también conversó con Austin Palao.
Finalmente, Nico Solabarrieta y La Guarén tuvieron una sincera y dolorosa conversación donde le dieron un cierre a una posible reconciliación y él le hizo una difícil petición a cumplir cuando estén fuera del encierro.
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