Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 72: Mariano Brozincevic eliminó para siempre a Yasmín Valdés

09 oct. 2026 - 00:32 hrs.

En el capítulo 72 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic intentó hacer las paces con Yasmín Valdés, a través de un especial ritual.

Sin embargo, la actriz no quiso realizar la actividad, pues aseguró que él se podría haber acercado mucho antes para conversar las cosas y no horas antes del duelo de eliminación.

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Volverías con tu ex? 2

Un tenso duelo de eliminación

Se realizó el duelo de eliminación que enfrentó a Luis Mateucci Nicole Moreno y Bárbara Córdoba con Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés.

La tensión se mantuvo hasta el final, pero fueron los morados quienes triunfaron y dejaron a sus contrincantes en una situación complicada.

Por el azar, Mariano Brozincevic tuvo que elegir amor u olvido y decidió dejar fuera de la competencia a Yasmín Valdés.