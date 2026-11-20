20 nov. 2026 - 00:50 hrs.

En el avance del capítulo 96 de Volverías con tu ex? 2, se mostrarán los castings de cada uno de los participantes de la casona.

Será en esta instancia donde se mostrará el casting de Kaoto y Estefi Marquis, en el que ambos rememorarán fuertes declaraciones.

Kaoto, por su parte, aseguró en dicho video que la dinámica con Estefi sería muy buena, mientras que ella dejó la puerta abierta a un posible "remember".

Volverías con tu ex? 2 / MEGA

Las dudas que tendrá Mariano

Al ver el casting de ambos, Mariano Brozincevic alzará la voz y gritará "mentirosos los dos", lo que dejará a Estefi con una cara de impacto.

Enseguida, el chamán afirmará que "antes estaba como con dudas, pero ahora tengo más dudas que antes".