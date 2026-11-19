Hay buenas noticias: León es compatible con Daniel y podrá donarle médula ósea en La Baronesa
En el capítulo 65 de La Baronesa, León (César Caillet) fue a la consulta del doctor Labra (Cristián Carvajal) para confirmar que efectivamente es compatible con Daniel (Francisco Reyes Cristi) y puede donar médula ósea.
"Hoy mismo vamos a empezar con la preparación para tu donación; son cinco inyecciones, una diaria para estimular la médula, o sea, multiplicar las células madre", explicó el hematólogo a su colega.
"Hoy mismo también le vamos a avisar a Daniel que encontramos un donante compatible para que él también esté en su preparación para la quimioterapia. León... no está de más decir que va a ser una semana dura para los dos", agregó.Ir a la siguiente nota
El momento de confesar
Insulza era consciente de los riesgos del procedimiento, además de que Daniel querría saber quién era su donante más temprano que tarde.
"¿Estás preparado para decírselo?", le preguntó Labra, pero la cara de León demostraba la incertidumbre de tener que confesar que es su padre biológico.Ve el capítulo en
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