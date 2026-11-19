"Anoche le pedí pololeo": Cata confirmó que tiene una relación con Nicolás en La Baronesa
En el capítulo 65 de La Baronesa, los Toledo tomaban desayuno y extrañaron la presencia de Catalina (María Jesús Godoy) para acompañarlos a comer.
Su padre había preguntado por ella, pero no fue necesario mandarla llamar. Ella misma bajó por las escaleras, pero no estaba sola: Nicolás (Andrew Bargsted) bajó del domitorio con la joven mientras se tomaban de las manos.
El nuevo yerno
Andrea (Catalina Guerra) y Samuel (Francisco Ossa) cruzaron miradas de reproche porque ya le habían advertido a su hija sobre traer hombres a la casa.Ir a la siguiente nota
"Ya sé que no puedo llegar a dormir con cualquiera, pero ahora el Nico ya no es cualquiera porque anoche le pedí pololeo y él aceptó", anunció Cata.
La empleada doméstica de los Toledo se alegró por la noticia porque ha sido cómplice y confidente de Catalina cuando no era correspondida. Sin embargo, los padres de la joven no supieron cómo reaccionar.Ve el capítulo en
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