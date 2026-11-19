19 nov. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 65 de La Baronesa, los Toledo tomaban desayuno y extrañaron la presencia de Catalina (María Jesús Godoy) para acompañarlos a comer.

Su padre había preguntado por ella, pero no fue necesario mandarla llamar. Ella misma bajó por las escaleras, pero no estaba sola: Nicolás (Andrew Bargsted) bajó del domitorio con la joven mientras se tomaban de las manos.

El nuevo yerno

Andrea (Catalina Guerra) y Samuel (Francisco Ossa) cruzaron miradas de reproche porque ya le habían advertido a su hija sobre traer hombres a la casa.

La Baronesa / Mega

"Ya sé que no puedo llegar a dormir con cualquiera, pero ahora el Nico ya no es cualquiera porque anoche le pedí pololeo y él aceptó", anunció Cata.

La empleada doméstica de los Toledo se alegró por la noticia porque ha sido cómplice y confidente de Catalina cuando no era correspondida. Sin embargo, los padres de la joven no supieron cómo reaccionar.