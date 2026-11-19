"No me vuelvas a faltar el respeto": Francesca le dio una merecida cachetada a Nicolás en La Baronesa
En el capítulo 65 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) estaba conversando con Francesca (Katyna Huberman) cuando Nicolás (Andrew Bargsted) regresó a casa y los vio.
Sin embargo, el joven desaprobó la aparente cercanía que tenía su madre con el persecutor, recordando el último incidente que tuvo a Francesca y Daniel (Francisco Reyes Cristi) como protagonistas.
Una frase desafortunada
Una vez Domínguez se fue, Nicolás le habló a su madre: "¿Desde cuándo que el fiscal te tutea? ¿No será mucha confianza? No empiezo nada. Solo que me llama la atención la facilidad que tienes de meter tanto hombre a la casa".Ir a la siguiente nota
Y esta última frase fue la que cruzó el límite. Francesca, con mano pesada, le dio una bofetada que lo desconcertó, recordándole quién es la que manda.
"No me vuelvas a faltar el respeto, ¿me escuchaste? Fue la última vez; esta es mi casa y me respetas", dijo la terapeuta, perdiendo su habitual tranquilidad.Ve el capítulo en
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