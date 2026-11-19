19 nov. 2026 - 17:40 hrs.

En el capítulo 65 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) estaba conversando con Francesca (Katyna Huberman) cuando Nicolás (Andrew Bargsted) regresó a casa y los vio.

Sin embargo, el joven desaprobó la aparente cercanía que tenía su madre con el persecutor, recordando el último incidente que tuvo a Francesca y Daniel (Francisco Reyes Cristi) como protagonistas.

Una frase desafortunada

Una vez Domínguez se fue, Nicolás le habló a su madre: "¿Desde cuándo que el fiscal te tutea? ¿No será mucha confianza? No empiezo nada. Solo que me llama la atención la facilidad que tienes de meter tanto hombre a la casa".

La Baronesa / Mega

Y esta última frase fue la que cruzó el límite. Francesca, con mano pesada, le dio una bofetada que lo desconcertó, recordándole quién es la que manda.

"No me vuelvas a faltar el respeto, ¿me escuchaste? Fue la última vez; esta es mi casa y me respetas", dijo la terapeuta, perdiendo su habitual tranquilidad.