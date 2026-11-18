18 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 65 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) regresará a su casa, encontrándose frente a frente con el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth), quien irá de salida.

La terapeuta y el fiscal se han convertido en grandes aliados en la búsqueda de Clara (Lorena Bosch) y, por esa razón, incluso se tratarán con cierta familiaridad cuando se despidan.

"¿De cuándo que el fiscal te tutea?", le preguntará Nico a su madre, provocando un suspiro de Fran. No querrá una nueva discusión con su hijo, pero él no le dejará las cosas fáciles.

La Baronesa / Mega

"Me llama la atención tanta facilidad que tienes para meter a hombres a la casa", le reprochará Nicolás, ganándose una merecida cachetada.

Francesca estará furiosa y le exigirá a su hijo medir sus palabras: "No me vuelvas a faltar el respeto, ¿me escuchaste?".