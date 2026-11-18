18 nov. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 65 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) tendrá muchas cosas en qué pensar, luego de enterarse de las lagunas mentales de Clara (Lorena Bosch).

Francesca (Katyna Huberman) le reveló un video de las sesiones de terapia de su amiga, en donde quedó patente la angustia que sentía por no recordar la intimidad con su marido. ¿Entonces, cómo es posible que lo haya engañado, al punto que sus tres hijos son de otro hombre?

Los movimientos del fiscal

El fiscal intentará seguir investigando y una manera de lograrlo será acercándose a Paula (Francisca Armstrong), quien demostró cierto interés por él.

La Baronesa / Mega

Durante la mañana, la pasará a buscar y la psicóloga correrá por la calle para encontrarse con Domínguez, emocionada por su llamado.

El fiscal se sorprenderá de verla con tanto ánimo y ella, con una sonrisa, le contestará: "Cuando me llega una invitación tan atractiva como la tuya, sí".