Reunión de Superados - Capítulo 223: Valentina da un paso más allá
En este capítulo de Reunión de Superados, Valentina (Mariana Derderian) insistió en su afán de volver con Juan de Dios (Jorge Arecheta) a pesar de ser descubierta en sus mentiras y que su propio exmarido le expresó no querer retomar la relación.
Decidida, buscó a Matilde (Ignacia Baeza) para exigirle que termine su relación con Juan de Dios porque se está interponiendo en una familia que podría rearmarse.
Incluso trató de jugar con sus sentimientos y compararla con el engaño de Coke (Diego Muñoz) con Josefa (Luz Valdivieso), pero Matilde no se dejó manipular y la expulsó de su casa.Ir a la siguiente nota
Un amor no correspondido
La reciente cercanía de Laura (Agostina Caute) con Tito (Claudio Castellón) terminó confundiendo a la argentina. Ella venía como una ayuda de Alessandra (Julieta Bartolomé) mientras su amiga estaba en el reality, pero se enamoró de su marido.
Tito se mantuvo fiel a su pareja y por consejo de Myriam (Carmen Disa Gutiérrez), tendrá que pedirle a Lauri que se vaya de su casa.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 222: Matilde y Josefa hacen las paces
-
Reunión de Superados - Capítulo 221: Juan de Dios cuenta su verdad
-
Reunión de Superados - Capítulo 220: El nacimiento de Carlitos
-
Reunión de Superados - Capítulo 219: Josefa revive su peor miedo
-
Reunión de Superados - Capítulo 218: El quiebre con Juan de Dios
-
Reunión de Superados - Capítulo 217: El secreto de Beltrán