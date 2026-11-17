17 nov. 2026 - 23:08 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Valentina (Mariana Derderian) insistió en su afán de volver con Juan de Dios (Jorge Arecheta) a pesar de ser descubierta en sus mentiras y que su propio exmarido le expresó no querer retomar la relación.

Decidida, buscó a Matilde (Ignacia Baeza) para exigirle que termine su relación con Juan de Dios porque se está interponiendo en una familia que podría rearmarse.

Incluso trató de jugar con sus sentimientos y compararla con el engaño de Coke (Diego Muñoz) con Josefa (Luz Valdivieso), pero Matilde no se dejó manipular y la expulsó de su casa.

Reunión de Superados / Mega

Un amor no correspondido

La reciente cercanía de Laura (Agostina Caute) con Tito (Claudio Castellón) terminó confundiendo a la argentina. Ella venía como una ayuda de Alessandra (Julieta Bartolomé) mientras su amiga estaba en el reality, pero se enamoró de su marido.

Tito se mantuvo fiel a su pareja y por consejo de Myriam (Carmen Disa Gutiérrez), tendrá que pedirle a Lauri que se vaya de su casa.