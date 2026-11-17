"Me pasan cosas con vos": Laura confesará que le gusta Tito en Reunión de Superados
En el capítulo 223 de Reunión de Superados, Laura (Agostina Caute) ofreció a Tito (Claudio Castellón) hacerle un favor para que no tenga ganas acumuladas mientras espera el regreso de Alessandra (Julieta Bartolomé).
"Esto es algo más terapéutico para que vos te sueltes, para que vos te relajes, ¿ok? Todo queda en familia, o sea, es algo sin amor para que vos te puedas sentar un poquito, porque ya te veo que cuando me hablaste ponés un poquito de tensión".
Lo que siente Laura
Sin embargo, el ex crack La Roja no aceptó la propuesta por respeto a su pareja: "Yo no sería capaz de hacer algo que que que no me gustaría que me hagan".
Pero mientras avanzaba la conversación, Laura terminó por admitir que siente algo más por Tito.
"Mirá, a mi Tito me pasan cosas con vos. Te juro que a mi cabeza siempre le dije que "no Lauri", "no Lauri", pero el corazón no lo domino, y el corazón siente cosas por vos y se me mezcló todo",Ve el capítulo en
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