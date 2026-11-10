"Tu pirata soy yo...": Tomás se la jugó por Tere con una romántica canción en su cumpleaños en RDS

10 nov. 2026 - 22:00 hrs.

En el capítulo 219 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) estaba muy triste, no solo porque tuvo que echar a su propio padre de la fiesta de cumpleaños, sino porque Tomás (Gabriel Urzúa) estaba ausente.

Mientras se lamentaba con Matilde, Tere escuchó unos acordes de guitarra que le sonaron familiares. "Esa guitarra, ¿la escuchas? Esa guitarra yo la reconozco en cualquier parte", dijo con seguridad y no se equivocaba.

Tomás entró vestido de corsario mientras tocaba "Tu pirata soy yo" de Chayanne. Tal como le había aconsejado miss Nancy (Paulina Hunt), si quiere estar con Tere no debe retroceder y este fue el perfecto gesto para demostrar su amor y reconciliarse con la directora del Thomas Campbell School.

Reunión de Superados / Mega

"¡Acepto!", gritó Tere apenas terminó de cantar y él le confesó que no se perdería su cumpleaños por nada del mundo. Así, los dos se besaron mientras todos los invitados a la fiesta aplaudían por esta escena sacada de la mejor película romántica.

Jaime (Francisco Reyes), que estaba de incógnito, tuvo que reprimir las ganas de separar a la pareja para no delatarse a sí mismo.