La desconsolada reacción de Coke al enterarse de gran paso en la relación de Matilde y Juan de Dios en RDS
En el capítulo 131 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) llega hasta el departamento de Coke (Diego Muñoz) para preguntarle si se puede quedar el fin de semana con los niños, ya que ella se quiere ir a la playa.
Coke accede de inmediato, pero eso no deja tranquila a Matilde, quien confiesa que está pensando en iniciar una relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta), y es que con él se va a la playa.
Su exesposo asegura que no hay problema alguno. Sin embargo, ella no deja de estar preocupada: "Tú fuiste mi marido, eres el papá de mis hijos, entonces yo no quiero sentir que te estoy pasando a llevar, Coke, y de verdad, si lo de Juan de Dios te complica, dímelo, de verdad".
El llanto de Coke
Ante aquella declaración, Coke es firme y dice que a él lo que realmente le preocuparía y complicaría es que ella deje estas oportunidades y no decida ser feliz por su culpa. "Tú no tienes que hacerte cargo de mi felicidad, esa es mi pega", asegura.
Asimismo, Coke aclara que él no se podría perdonar si interviene en la vida de Matilde y no la deja seguir adelante. Esto la deja más tranquila y le da infinitas gracias a su exmarido.
No obstante, una vez ella pone un pie afuera del departamento, Coke llora desconsoladamente por lo que acaba de pasar con Matilde, revelando que sí le afecta la situación con Juan de Dios.Ve el capítulo en
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