¡Estuvo a punto de recaer en el alcohol! Esta fue la situación que destrozó a Coke en Reunión de Superados
En el capítulo 116 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) notó que a Matilde (Ignacia Baeza) le faltaba un aro tras su cita con Juan de Dios (Jorge Arecheta) y se imaginó qué sucedió entre los dos.
Trató de aparentar entereza, pero comprobar que su ex ya pasó página fue algo que lo golpeó en lo más hondo, al punto en que sintió la tentación beber otra vez.
Manuel contuvo a su amigo
Antes de llegar a ese punto, Coke le envió un mensaje de auxilio a Manuel (Mario Horton) y, como siempre, su amigo lo recibió en el departamento para ser su consejero.Ir a la siguiente nota
"Iba a pedir unos whisky y borrarme; no sé cómo atiné y te llamé. Conocí al hue... con el que está saliendo la Matilde. Fue durísimo. Yo me contuve, traté de ser lo más caballero posible y lo peor de todo es que es pinteado, es joven, se cacha que tiene plata. Siento que, de a poco, la Matilde me está borrando. Me cuesta aceptarlo", le confesó a su amigo.
Manuel le recordó que está saliendo con Josefa (Luz Valdivieso) y aunque no se proyecte a futuro con ella, al menos es una mujer que le hace bien en su recuperación del alcoholismo, que ahora debiese ser su principal prioridad.Ve el capítulo en
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