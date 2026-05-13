Tere lo logró: La profesora y Manuel tuvieron un apasionado "remember" en Reunión de Superados

13 may. 2026 - 23:15 hrs.

En el capítulo 125 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) vio la oportunidad de estar con Manuel (Mario Horton) y no la desaprovechó.

Entre jugueteos y juegos de rol, la profesora sedujo a su ex, quien cayó rendido a sus encantos. Así, pasaron una apasionada noche juntos que ella quiere repetir en el futuro.

¿Cómo quedan las cosas entre Manuel y Tere?

Él prefirió manejar las cosas con cautela y en secreto. Sabe bien que Tere no puede mantener la boca cerrada y le advirtió que no le cuente nada a nadie. Ella se comprometió a callar porque algo así ya sucedió en el pasado; no debe involucrar a los niños otra vez.

Reunión de Superados / Mega

Pero la complicidad entre ambos era evidente. Lo mejor de su tiempo casados revivió.

Aun así, Manuel dejó claro que él no tiene intenciones de retomar su relación y ella, más en broma que en serio, aseguró que tampoco tiene interés en regresar.