Tere lo logró: La profesora y Manuel tuvieron un apasionado "remember" en Reunión de Superados
En el capítulo 125 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) vio la oportunidad de estar con Manuel (Mario Horton) y no la desaprovechó.
Entre jugueteos y juegos de rol, la profesora sedujo a su ex, quien cayó rendido a sus encantos. Así, pasaron una apasionada noche juntos que ella quiere repetir en el futuro.
¿Cómo quedan las cosas entre Manuel y Tere?
Él prefirió manejar las cosas con cautela y en secreto. Sabe bien que Tere no puede mantener la boca cerrada y le advirtió que no le cuente nada a nadie. Ella se comprometió a callar porque algo así ya sucedió en el pasado; no debe involucrar a los niños otra vez.Ir a la siguiente nota
Pero la complicidad entre ambos era evidente. Lo mejor de su tiempo casados revivió.
Aun así, Manuel dejó claro que él no tiene intenciones de retomar su relación y ella, más en broma que en serio, aseguró que tampoco tiene interés en regresar.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"Eso lo hacen las niñas valientes": Gustavo felicitó a Tortu por admitir su culpa y pedir perdón en RDS
-
¡Estuvo a punto de recaer en el alcohol! Esta fue la situación que destrozó a Coke en Reunión de Superados
-
"No quiero que tengan problemas": Ponchi conmueve a sus padres con personal confesión en Reunión de Superados
-
"Me muero de ganas de darte un beso": Matilde toma la iniciativa con Juan de Dios en romántica cita en RDS
-
"Tenemos que evitar el juicio": Juan de Dios hizo crucial recomendación a Max para ganar el caso en RDS
-
La confesión de Javiera: Max le habría sido infiel más de una vez en Reunión de Superados