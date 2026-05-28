Su última visita: Así fue el emotivo y triste adiós de Coke a su familia en Reunión de Superados

28 may. 2026 - 23:13 hrs.

En el capítulo 134 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) tiene un accidente muy grave y termina perdiendo la vida. Sin embargo, antes de partir a otro plano, se despide de su familia.

Precisamente, se puede ver a Coke llegar a la casa que alguna vez compartió con Matilde (Ignacia Baeza) y recorrer todos los ambientes que disfrutó con su familia.

Enseguida, emprende rumbo al segundo piso, donde en primera instancia llega a la habitación de Ponchi (Amanda Milos), a quien tapa bien y se acuesta un rato a su lado.

Reunión de Superados / MEGA

La despedida de Coke

Luego de esto, va hasta la pieza de Domingo (Beltrán Izquierdo), a quien mira con mucho cariño, vuelve a tapar bien y se acuesta a su lado.

Finalmente, llega hasta la pieza matrimonial que tenía con Matilde, instancia en la que ve a la abogada durmiendo plácidamente.

Una vez más, Coke se acuesta al lado de su exmujer un momento, luego se para, la mira por última vez y abandona la pieza, dando así una despedida emotiva a su familia.