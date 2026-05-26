¡Ya hay fecha de estreno! Conoce cuándo ver Carmen Gloria: Fuerte y Claro

26 may. 2026 - 16:42 hrs.

El nuevo programa de Carmen Gloria Arroyo debutará el próximo martes 2 de junio con una propuesta en vivo que llega a acompañar las tardes después de Meganoticias Alerta.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro se estrenará el próximo martes 2 de junio y será emitido de lunes a viernes, completamente en vivo, instalándose en la programación de la tarde después de Meganoticias Alerta.

Con este nuevo formato, Carmen Gloria Arroyo buscará abordar conflictos ciudadanos desde una mirada directa, cercana y clara, incorporando distintas voces para profundizar en las historias y entregar nuevas perspectivas a la audiencia.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Un programa en vivo para mirar los conflictos de frente

Carmen Gloria: Fuerte y Claro combinará contingencia, casos reales y análisis de actualidad, con un equipo que acompañará a la conductora para ampliar cada tema desde lo periodístico, lo social, emocional y ciudadano.

El estreno será el martes 2 de junio y será emitido de lunes a viernes, completamente en vivo, instalándose en la programación de la tarde después de Meganoticias Alerta.

Un nuevo espacio para las tardes, con Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro