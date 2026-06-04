Con emocionante historia: Carmen Gloria: Fuerte y Claro lideró el rating de la tarde del jueves

04 jun. 2026 - 16:10 hrs.

Esta tarde, Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el nuevo talk show de actualidad social conducido por Carmen Gloria Arroyo, lideró el rating en su horario con un amplio margen.

El espacio abordó la complejidad que viven las personas cuidadoras a la hora de tener una vida normal, además de las dificultades que enfrentan para construir sus vidas más allá del servicio que le entregan a sus familiares y seres queridos de quienes se hacen cargo.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro lidera en audiencia

El programa contó con la vivencia de una cuidadora, quien estuvo en contacto con el panel, donde se analizó su situación y las posibilidades que se le ofrecen para mejorar sus condiciones.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Entre las 14:50 y las 15:50, Carmen Gloria: Fuerte y Claro promedió 431.335 personas por minuto con un peak de 481.074. En ese mismo horario TVN promedió 370.252 personas por minuto, CHV alcanzó las 409.434 personas por minuto, y Canal 13 obtuvo un promedio de 178.875 personas por minuto.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro, de lunes a viernes después de Meganoticias Alerta.

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