Carmen Gloria: Fuerte y Claro debutó liderando en su horario: Estos son los resultados del primer capítulo

02 jun. 2026 - 16:15 hrs.

Esta tarde, en el estreno de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el nuevo talk show de actualidad social de Carmen Gloria Arroyo, Mega lideró el rating online con un alto promedio de 423.572 personas por minuto entre las 14:49 y las 15:49 con peak de 502.202 personas sintonizando en simultáneo.

En ese mismo horario TVN promedió 398.148 personas por minuto, CHV obtuvo 344.722 personas por minuto y Canal 13 alcanzó las 201.185 personas por minuto.

Gran debut de Carmen Gloria: Fuerte y Claro

El programa está dedicado a interpretar desde diversas aristas profesionales los temas que afectan a la sociedad, con la conducción y la mirada de la abogada más famosa de Chile.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

El panel de Carmen Gloria: Fuerte y Claro lo conforman el ex detective y criminalista Christian Jabbar, la psicóloga Marisol Sagredo, el activador social Jairo Valdés y el periodista de investigación Rafael Venegas quienes en este primer episodio se dedicaron a desmenuzar y analizar el polémico anuncio de un registro de vándalos e incivilidades realizado por el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública de ayer. Además, Nicolás Gutiérrez estuvo en la calle tomando el pulso de la opinión ciudadana.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro, de lunes a viernes después de Meganoticias Alerta.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro