"Él nos abandonó": Hija de Fernando rompe el silencio tras ser demandada por pensión para su padre

09 jul. 2026 - 16:20 hrs.

Un periodista de Fuerte y Claro se contactó con María Fernanda Concha, quien relató el conflicto judicial que mantiene con su padre Fernando. Él les exige el pago de una pensión ahora que está enfermo, pese a no verlas hace dos décadas.

"Hoy día estoy en un proceso judicial con mi papá, él me tiene en una demanda a mí y a mis tres hermanas", señaló.

"Él nos abandonó y (...) se despreocupó totalmente de nosotros después de la muerte de mi madre. ¿Ahora que él está en una situación precaria, recurre a nuestra ayuda? Nosotros tampoco tenemos una solvencia económica como para poder ayudarlo de forma tan consistente, y él nunca jamás ha pedido ayuda por la buena".

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Constantes demandas contra la familia

"Nosotros igual quedamos súper dañadas, las tres tenemos distintas patologías psiquiátricas, le ponemos el pino a la vida y todo, pero en verdad él nos tira para abajo y nos hace daño", agregó.

Actualmente, se encuentran en un tercer proceso judicial con Fernando, pero no han sido las únicas demandadas. De acuerdo a María Fernanda, sus abuelos paternos, maternos y tíos también han ido a juicio.

"Mi papá, gracias a Dios, es beneficiario de un montón de de cosas. Tiene subsidios de arriendo, tiene una pensión de invalidez, mi abuela le paga una pensión porque mi papá también demandó a sus papás y a mis abuelos maternos. (...) Yo ya no tengo intención de pelear con él", cerró.

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