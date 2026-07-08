Vanessa es aval de su expareja y hoy no puede acceder a créditos para tener su propio hogar

08 jul. 2026 - 15:40 hrs.

Vanessa tiene 32 años y es técnico en enfermería y desde hace 10 se desempeña en su profesión. Sin embargo, no puede tener independencia económica ya que es aval de su expareja y hoy busca ayuda en Fuerte y Claro.

Ella conoció Daniel, padre de su hijo, mientras estudiaba y a los seis meses de embarazo, se fueron a vivir juntos en casa de su suegra. Durante dos años de convivencia la situación se hizo insostenible y buscaron otro lugar para formar familia.

"Decidió tener un hogar y me pidió ser su aval. Yo tomé esa decisión para el futuro de mi hijo y de ambos", declaró al programa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Pero con el correr del tiempo, Vanessa habría sido víctima de violencia intrafamiliar (VIF) y abandonó la vivienda junto a su pequeño hijo y ahora que debe rearmar un hogar, tiene problemas para acceder a créditos y beneficios producto de consentir en ser aval de la propiedad que compartía con Daniel.

El equipo de Fuerte y Claro lo contactó y escuetamente señaló que estaría dispuesto a solucionar este problema con la denunciante.

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