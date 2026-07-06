"Debiera prevalecer la lógica": Carmen Gloria Arroyo respalda a hijas en conflicto por sepultura de su padre

06 jul. 2026 - 17:15 hrs.

Carmen Gloria Arroyo se refirió a la disputa familiar que enfrenta a María y Jessica con Rosa, la viuda de su padre, por el traslado del cuerpo dentro del cementerio. Las hermanas están dispuestas a asumir todos los gastos —incluyendo la compra de un nicho y la exhumación—, pero necesitan la autorización de Rosa para poder concretarlo.

Pese a su disposición al diálogo, no han logrado llegar a un acuerdo, ya que María y Jessica nunca han sido aceptadas del todo por la familia paterna por ser hijas extramatrimoniales.

Actualmente, María paga $80.000 mensuales por la mantención de la sepultura provisoria en la que se encuentra su padre, pese a que la tramitación del entierro la hizo Rosa.

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La reflexión de Carmen Gloria Arroyo

"Si hay dos personas que quieren hacerse cargo de la mantención de la sepultura, de los costos del traslado y ya hay una familia que quiere dejar esto como un mal recuerdo en su vida, no entiendo por qué la discrepancia. Aquí debiera prevalecer la lógica", señaló Arroyo.

Y apuntó directamente a los problemas con los que han cargado estas hermanas por ser fruto de una relación paralela.

"Hay una herencia genética que no se elige, donde nacen los rasgos de los ojos, el color de pelo, contextura física, genética, biología. Pero las emociones, uno puede decidir en algún minuto si seguir traspasándolas generación tras generación y cargar con ellas o cortar ese vínculo".

"Que las madres de ustedes tuvieran problemas es razonable, que ustedes sigan teniendo problemas con una historia en la que tuvieron ni arte ni parte, que les tocó nomás, no parece razonable. (...) Ojalá puedan algún día tener una buena relación entre ustedes por sobre los actos o diferencias familiares", cerró.

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