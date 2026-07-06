Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 24: La digna sepultura para un padre
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María y su hermana Jessica quieren comprar un nicho para su padre, Eugenio Castillo, fallecido en 2022.
Pero pese a sus buenas intenciones —que conllevan un gasto de dinero importante— la viuda de Eugenio, Rosa Quiroz, se niega a darles la autorización de trasladar los restos de la sepultura provisoria en la que actualmente se encuentra.
La disputa familiar tiene larga data: Eugenio tuvo dos hijos de su matrimonio con Rosa y otros cinco fuera de la relación, entre los que se encuentran María y Jessica. Por esta situación que escapa a su control, han sido tratadas diferente por sus tías paternas.Ir a la siguiente nota
Precisamente tras la muerte de su padre, María no pudo tener voz ni voto sobre el entierro ni tampoco pudo acudir al funeral.
El reglamento del cementerio establece un plazo de cinco años para la exhumación, y aún queda un año para que se pueda solicitar el traslado. En este tiempo, podrían llegar a un común acuerdo para que Eugenio pueda descansar en el lugar que quería. María y Jessica quieren cumplir su voluntad.
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