Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 19: Tensiones por pertenencias y pensión de madre fallecida

26 jun. 2026 - 17:20 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Ana relató la difícil situación que enfrenta tras la muerte de su madre. Aunque su padre jamás se hizo cargo y se separaron antes que naciera, legalmente nunca se divorciaron y hoy es el heredero legal de su pensión.

Además, aseguró que Luis, expareja de su madre, les niega el ingreso a la casa y se quedó con todas sus pertenencias.

El equipo del programa logró contactar al acusado, quien negó la acusación e incluso se comprometió a entregar los objetos que le solicitan.

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Dicho lo anterior, Carmen Gloria zanjó la disputa con el compromiso de que ambos se reúnan para la entrega de las pertenencias.

Por su parte, Rafael Venegas explicó si es posible o no renunciar legalmente a recibir la pensión de una persona fallecida.

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