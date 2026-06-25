Expareja de Leticia falleció hace 3 años: Hoy pide que desalojen la casa que le heredaron a sus hijos

25 jun. 2026 - 15:45 hrs.

Leticia contó su historia en Carmen Gloria: Fuerte y Claro porque quiere hacer justicia en nombre de su expareja fallecida.

Alexis falleció hace tres años producto de un agresivo cáncer que fue tardíamente diagnosticado. Tras su partida, dejó una casa que le pertenece a los hijos que tuvo con Leticia, pero una de sus hermanas se apropió de la propiedad y no permite que los legítimos herederos reciban lo que les corresponde.

Aunque tuvieron dificultades como pareja, Leticia valoró el rol de padre de Alexis y por eso sintió tanto que le impidieran verlo en el hospital.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Acompañamos a mi hijo en la clínica y tenía prohibido entrar. La mamá decidió dejarme afuera y darle acceso solo a la familia. (...) Fueron 5 días que yo estuve afuera de la clínica, no me dejaban entrar y cuando Alexis pidió, me dieron 5 minutos para hablar con él", relató.

"Él estaba claro de su enfermedad, lo que le diagnosticaron en el momento, y desde ahí yo fui amenazada por la familia, todo", agregó.

Leticia quiere que sus hijos puedan recibir la propiedad, cumpliendo con los deseos de Alexis.

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