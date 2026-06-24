Su hijo debe ir a gira de estudios pero no tiene firma de su padre: Jueza de familia explicó posible solución

24 jun. 2026 - 17:05 hrs.

Carolina, de Santa Bárbara, región del Biobío, se contactó con Fuerte y Claro porque su hijo de 17 años tiene una gira de estudios en el extranjero y no puede salir del país si no cuenta con la firma de su padre.

La denunciante señaló que la relación con su ex estuvo marcada por los maltratos y el abandono.

"Viví con él durante 3 años. Tuve una relación de mucha violencia intrafamiliar por tema de celos", relató. Tras volver a casa de sus padres, Carolina señaló que su hijo fue reconocido por el padre, pero nunca ha recibido apoyo económico de su parte.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"No se llegó a un acuerdo porque cuando se contactaron con él, iba a venir, pero después se arrepintió y no apareció. Nunca se arrepintió. (...) Durante estos 17 años me la ha podido sola con mi hijo; no le puedo dar las mejores cosas, pero ahí sigo luchando por él", afirmó.

¿Cómo se puede permitir un viaje al extranjero sin autorización de uno de los padres?

Precisamente este nulo contacto es el que complica la firma para autorizar el viaje.

La jueza de familia, Natasha García, le dio una buena noticia a Carolina: "Este caso tiene solución. La autorización puede ser subsidiada o solicitada al tribunal de familia, en el caso de que exista una comprobación de que no hay un pago de pensión de alimentos o un régimen de relación directa regular".

En algunos casos, los documentos de permiso se pueden extender hasta dos años "cuando haya una situación de abandono que ya está comprobada que es frecuente".

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