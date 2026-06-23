Carmen Gloria Arroyo por muerte de niño en San Bernardo: "¿Hasta cuándo Chile sigue llorando a sus víctimas?"
Carmen Gloria Arroyo tuvo una dura reflexión tras la muerte de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo, en la que cuestionó las fallas a nivel país que hoy enlutan a una familia.
"Las víctimas no se merecen ser NN. La víctima tiene nombre, tiene una familia, tiene una historia: Alejandro, que hoy nos duele en el alma", afirmó la conductora de Fuerte y Claro.
"¿Dónde estamos fallando? ¿Hasta cuándo dejamos que Chile siga llorando a sus víctimas? (...) Esto no es un problema ni de la derecha ni de la izquierda ni del centro ni de los políticos. Es un problema de un país, de un Estado", señaló.Ir a la siguiente nota
En redes sociales han existido críticas de lado y a lado al actuar del gobierno de turno y la administración anterior. Por este motivo, Carmen Gloria hizo un llamado a la unidad. "Salgan de sus trincheras. (...) Esto es un problema que nos debe importar a todos, más allá del color político que tengamos en forma particular".
"Esto tiene que estar por sobre la política, por sobre los mezquinos intereses políticos. Esto tiene que ser un tema país", afirmó Arroyo.
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