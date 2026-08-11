"Es netamente tiempo": Juan Carlos da sus razones para no firmar el divorcio con su ex en Fuerte y Claro

11 ag. 2026 - 17:20 hrs.

Bernardita quiere el divorcio de Juan Carlos, pero pese al tiempo que llevan separados, ambos siguen siendo amigos. Fuerte y Claro quiso conocer la versión de él y lo contactó de manera telefónica.

Según su declaración, el no firmar el acuerdo de divorcio no tiene relación con una negativa a hacer el trámite. "Es netamente tiempo, no es negarse; es tiempo laboral y siempre se lo he conversado a Bernardita", señaló al panel.

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"Nos llevamos súper bien como amigos. Tal vez como como pareja, matrimonio, no congeniamos bien, pero como amigos no tengo nada que decir", aseguró Juan Carlos, quien adjudicó los problemas maritales a la "inmadurez" de la juventud.

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Según se relató en Fuerte y Claro, las fiestas todos los fines de semana fueron uno de los factores que terminó por quebrar su relación. Él afirmó haber cambiado: "Las fiestas, ya no".

Pese a la distancia que dejó el quiebre matrimonial, tanto Bernardita como Juan Carlos coincidieron en que no existe una negativa de fondo para poner fin legalmente a su matrimonio. Mientras ella busca cerrar este capítulo y regularizar su situación civil, él aseguró que la firma del divorcio es solo una cuestión de tiempo, más que de voluntad.

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