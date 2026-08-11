Fuerte y Claro: Bernardita pidió el divorcio hace casi una década y ahora descubrió que nunca se concretó
Bernardita acudió a Fuerte y Claro porque quiere terminar oficialmente con su matrimonio.
Ella conoció a Juan Carlos, su marido, estando en el colegio y rechazó dos veces su propuesta de casamiento, hasta que la tercera fue la vencida.
"Él me buscaba a mí. Yo siempre estaba sola porque me enfoqué en mis estudios, en mi carrera", dijo en el programa. Llevaban 8 años juntos, la situación económica había mejorado y él insistía en el compromiso. Él me tiene que querer para casarse conmigo y tener tanta paciencia, porque dos veces me arranqué y las dos veces me ha perdonado", agregó.
Sin embargo, las cosas no funcionaron producto de una infidelidad que Bernardita descubrió.Ir a la siguiente nota
Pasaron los años y no pudo anular el matrimonio. Luego, inició los trámites del divorcio en 2015 y ya se creía definitivamente separada de su ex, hasta que en un centro de salud le pidieron el número de RUT de su marido.
Por alguna razón, Bernardita sigue casada con Juan Carlos y necesita que Carmen Gloria Arroyo la ayude a entender qué necesita hacer para legalizar el divorcio.
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