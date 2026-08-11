Fuerte y Claro: Bernardita pidió el divorcio hace casi una década y ahora descubrió que nunca se concretó

11 ag. 2026 - 16:45 hrs.

Bernardita acudió a Fuerte y Claro porque quiere terminar oficialmente con su matrimonio.

Ella conoció a Juan Carlos, su marido, estando en el colegio y rechazó dos veces su propuesta de casamiento, hasta que la tercera fue la vencida.

Lo más visto de Carmen Gloria, Fuerte & Claro 1 "Es justicia para mi familia": Aracely exige a su padre el pago de los $70 millones que debe de pensión

"Él me buscaba a mí. Yo siempre estaba sola porque me enfoqué en mis estudios, en mi carrera", dijo en el programa. Llevaban 8 años juntos, la situación económica había mejorado y él insistía en el compromiso. Él me tiene que querer para casarse conmigo y tener tanta paciencia, porque dos veces me arranqué y las dos veces me ha perdonado", agregó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Sin embargo, las cosas no funcionaron producto de una infidelidad que Bernardita descubrió.

Pasaron los años y no pudo anular el matrimonio. Luego, inició los trámites del divorcio en 2015 y ya se creía definitivamente separada de su ex, hasta que en un centro de salud le pidieron el número de RUT de su marido.

Por alguna razón, Bernardita sigue casada con Juan Carlos y necesita que Carmen Gloria Arroyo la ayude a entender qué necesita hacer para legalizar el divorcio.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro