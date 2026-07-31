"Los niños necesitan": Yuly busca que la madre de sus dos hijastros pague la pensión de alimentos

31 jul. 2026 - 16:20 hrs.

Yuly llegó a Carmen Gloria: Fuerte y Claro con un importante objetivo: conseguir que la madre biológica de sus hijastros cumpla con el pago de la pensión de alimentos, luego de años de ausencia en la vida de ambos jóvenes.

Vecina de la comuna de Paine, Yuly conoció a Eduardo en 2022 y, desde el inicio de la relación, supo que él era padre de dos hijos. Con el paso del tiempo, desarrolló un profundo vínculo con ellos, al punto de considerarlos parte de su propia familia.

"Yo siempre he dicho, yo nunca vine a reemplazar a nadie, pero siempre digo que las cosas pasan por algo y acá también faltaba como esa parte maternal. Fue como esa pieza que faltaba", relató.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Yuly busca que la madre de sus hijastros pague la pensión

Durante años, Yuly y Eduardo asumieron solos la crianza de los hijos, mientras la madre biológica permanecía completamente ausente. Sin embargo, las actuales necesidades económicas de la familia la motivaron a buscar ayuda legal para exigir el cumplimiento de este derecho.

"Esto es sumamente importante y necesario que ella se haga cargo de la pensión de sus dos hijos. Siento que es el derecho que a todo niño le corresponde", afirmó Yuly, explicando que la carga económica ha sido asumida únicamente por su esposo.

Finalmente, la mujer aprovechó las cámaras del programa para dirigirse directamente a la madre de sus hijastros.

"Soledad, yo estoy aquí para exigirte lo que los niños necesitan, porque es su derecho y es momento que te hagas cargo de todos los años que has estado ausente como madre. Por último, que lo puedas retribuir con la pensión que ellos necesitan, porque es el derecho de tus hijos", señaló.

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