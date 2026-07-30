Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 38: Divorciada hace años, no puede recuperar su hogar
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Sara Cisterna se alejó de su exmarido tras vivir por años en un entorno de violencia.
Hoy sigue sin poder recuperar la casa familiar que comparte en herencia con su hermano. A pesar de haber obtenido el divorcio en 2016, su exmarido permanece en la propiedad sin pagar arriendo e impidiendo la venta. Sara quiere ocupar el dinero para pagar su tratamiento oncológico.
El equipo del programa fue a la casa en disputa sin poder contactarse directamente con Juan Carlos, el ex de Sara. Él solicitó comunicarse con sus abogados al respecto.Ir a la siguiente nota
Carmen Gloria Arroyo reaccionó y le dijo a través de las cámaras: "Usted contrajo matrimonio con una mujer a la que no ve hace 22 años y se encuentra viviendo allí hace 22 años sin tener ningún derecho sobre esa propiedad que debieron adquirir con mucho esfuerzo los padres de doña Sara".
Con un abogado del Grupo Defensa, Arroyo puntualizó las causas de que hayan fallado los intentos anteriores de Sara por recuperar la vivienda y qué es lo que podría hacer de ahora en adelante en la justicia.
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