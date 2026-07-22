Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 32: Inundaciones tras el sistema frontal

22 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Chile vive con las consecuencias que el intenso sistema frontal dejó. Las lluvias desbordaron canales, reactivaron quebradas y cientos de viviendas quedaron afectadas o aisladas.

Una de las ciudades más golpeadas fue La Serena, donde la crecida del canal Bellavista causó daños severos en casas nuevas, como la del neurólogo Carlos Javier Chávez, cuya familia permaneció refugiada durante 12 horas en el entretecho.

"En el momento que ya comienza a rebasar el nivel el agua dentro de la casa, dada la condición de mi esposa y, por supuesto, mis hijos, decidí que ingresáramos momentáneamente en resguardo, porque realmente desconocíamos qué estaba sucediendo", declaró al programa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Medidas ante la emergencia

En horas críticas y a la espera de que un nuevo pulso de lluvias llegue, la ayuda para proteger enseres y arreglar viviendas es esencial. Organizaciones como Desafío Levantemos Chile y el Hogar de Cristo trabajan en terreno entregando apoyo y convocando voluntarios para asistir a los afectados.

Asimismo, la oportuna revisión de las pólizas de los seguros de hogar podría gestionar el pago de arreglos. Carmen Gloria Arroyo hizo un llamado a mirar con atención qué tipo de incidentes cubre, pues daños por terremotos o inundaciones muchas veces se deben pagar adicionalmente.

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