Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 30: Su esposo se volvió a casar sin divorciarse

14 jul. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Delicia Díaz se casó a los 16 años con Claudio Figueroa. Apenas vivieron unos meses juntos y hace medio siglo que se separaron.

Ahora, Delicia lucha por obtener el divorcio. Claudio habría usado su nombre para obtener un subisdio habitacional, lo que impide que ella acceda a la casa propia. Además, se habría apropiado del dinero de la AFP de uno de sus hijos —ya fallecido— sin siquiera ser su padre biológico.

Para sumar un antecedente más al caso, este hombre se casó nuevamente sin anular su matrimonio anterior, configurando el delito de bigamia.

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"Me encontré con la sorpresa que ya era casado. (...) Ahí descubrí que estaba por bigamia. Él se aprovechó de eso, de mi nombre, de mi apellido, para tener todo lo que él tiene, porque yo no tengo nada, él lo tiene todo", declaró Delicia al programa.

La pena por cometer bigamia

Carmen Gloria Arroyo señaló que "ese matrimonio es válido y fue celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal. Lo que adquiera cualquiera de los cónyuges ingresa a ese patrimonio social. El segundo matrimonio de 1983, con doña Mariana, es un matrimonio que adolece de una causal de nulidad absoluta".

"Eso quiere decir que ante la petición frente a un tribunal para declarar nula este matrimonio, al tribunal no va a quedar nada más que acogerla y anular la celebración de ese matrimonio. (...) Si usted comete bigamia, según el artículo 382 del código penal, arriesga una pena que va de 3 años y 1 día a 5 años", declaró la abogada.

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