"No sé cómo fue el asunto": Claudio evadió responder por el delito de bigamia que cometió contra Delicia

14 jul. 2026 - 16:35 hrs.

El equipo de Fuerte y Claro contactó a Claudio Figueroa, el hombre del que Delicia Díaz se separó hace 50 años. A pesar de todo este tiempo sin contacto, Claudio habría utilizado el nombre de Delicia para postular a un subsidio habitacional sin su conocimiento. Además, habría retirado el dinero acumulado en la cuenta de AFP de uno de los hijos de la denunciante, ya fallecido.

Sumado a lo anterior, Claudio contrajo matrimonio con Mariana Aravena, configurando el delito de bigamia.

El periodista Nicolás Gutiérrez obtuvo su número de teléfono y lo llamó, pero solo recibió algunas respuestas inconexas. Aparentemente, sabría de las pesquisas del programa y decidió no responder a nuestras preguntas.

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En una segunda llamada telefónica, señaló no conocer a Delicia y luego, admitió que se casó con ella décadas atrás. Lo mismo con Mariana.

"No sé quién es. No sé, (nos casamos con) ella hace cuántos años, más de 30 años harán", dijo, pero aceptó la posibilidad de iniciar el proceso de divorcio.

Sin embargo, al ser consultado por el delito de bigamia, Claudio declaró a Fuerte y Claro: "No sé cómo fue el asunto ahí, pero hace tantos años que ya era". En cuanto a haber retirado el dinero del hijo de Delicia de la AFP sin tener derecho a ello, respondió escuetamente con un "no creo".

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