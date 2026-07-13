Una casa desata conflicto entre cinco hermanos: No pueden vender porque una de ellas vive en la propiedad
Norma y sus cuatro hermanos heredaron la casa familiar tras la muerte de su madre hace 14 años. Sin embargo, a más de una década de este hecho, no han podido repartir lo que a cada uno le corresponde porque una de ellos no quiere abandonar la propiedad.
En un principio, todos llegaron a un acuerdo: Lorena, la menor, se quedaría en esa casa hasta que pudiera reunir dinero para comprar su propio hogar. Sin embargo, este gesto de hermandad terminó deteriorando la relación de todos.
"Se suponía que ella tenía que hacer el ahorro para tener un subsidio", relató Norma, pero Lorena no se fue y se negó a recibir a su hermano Víctor tras sufrir un accidente cerebrovascular. Ambos tuvieron roces de convivencia previamente.
"A nosotros en una videollamada que le hicimos, dijo que nosotros estábamos todos muertos para ella porque le exigimos que buscara una manera de solucionar su problema de vivienda", afirmó Norma.Ir a la siguiente nota
En este sentido, agregó que su hermana "está disfrutando sola lo que dejaron nuestros papás y mi papá, al menos siempre, trabajó y luchó porque todos fuéramos unidos".
A pesar de este conflicto, Norma indicó que no tiene problemas con Lorena. Está abierta a una reconciliación.
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