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Sobrina de Norma se defiende en disputa por casa: Pide formalizar arriendo y abre las puertas a compradores

  • Por Marcela Paillape

Norma quiere que se venda la casa que recibieron en herencia familiar de sus padres. Su hermana menor, Lorena, vive en la propiedad y esto dificulta la repartición que se ha dilatado 14 años. 

Francisca es hija de Lorena, actualmente reside en la vivienda y habló con Fuerte y Claro para entregar su versión de los hechos. 

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El arriendo o la venta

"Lo que nosotros solicitamos es que el arriendo se haga de manera legal, porque en cualquier parte que uno vaya a arrendar, se te da un contrato", señaló. Con esto, no estarían obligados a compartir la propiedad con otros familiares como Víctor, uno de sus tíos y un primo con los que han tenido conflictos previamente. 

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Un tribunal dictaminó que el arriendo por la casa está avaluado en $563 mil y se les obliga a desembolsar la mitad, cuando ocupan la propiedad completa. Sin embargo, el conflicto mayor no radica en el pago de un arriendo, sino en la venta de la casa. 

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"No están obligados a vivir con el hermano ni con el sobrino. (...)  Pero el punto aquí es que la familia quiere disponer de esta propiedad para lograr venderla y repartirla entre los cinco hermanos y eso es lo que yo necesito saber: cuál es la postura de su familia", insistió Carmen Gloria Arroyo

"Aprovecho esta misma instancia para decir que si hay alguien viendo la televisión que tenga interés en venir a ver la casa, que venga en cualquier momento", invitó Francisca en respuesta.

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