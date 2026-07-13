Sobrina de Norma se defiende en disputa por casa: Pide formalizar arriendo y abre las puertas a compradores

13 jul. 2026 - 16:35 hrs.

Norma quiere que se venda la casa que recibieron en herencia familiar de sus padres. Su hermana menor, Lorena, vive en la propiedad y esto dificulta la repartición que se ha dilatado 14 años.

Francisca es hija de Lorena, actualmente reside en la vivienda y habló con Fuerte y Claro para entregar su versión de los hechos.

El arriendo o la venta

"Lo que nosotros solicitamos es que el arriendo se haga de manera legal, porque en cualquier parte que uno vaya a arrendar, se te da un contrato", señaló. Con esto, no estarían obligados a compartir la propiedad con otros familiares como Víctor, uno de sus tíos y un primo con los que han tenido conflictos previamente.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Un tribunal dictaminó que el arriendo por la casa está avaluado en $563 mil y se les obliga a desembolsar la mitad, cuando ocupan la propiedad completa. Sin embargo, el conflicto mayor no radica en el pago de un arriendo, sino en la venta de la casa.

"No están obligados a vivir con el hermano ni con el sobrino. (...) Pero el punto aquí es que la familia quiere disponer de esta propiedad para lograr venderla y repartirla entre los cinco hermanos y eso es lo que yo necesito saber: cuál es la postura de su familia", insistió Carmen Gloria Arroyo.

"Aprovecho esta misma instancia para decir que si hay alguien viendo la televisión que tenga interés en venir a ver la casa, que venga en cualquier momento", invitó Francisca en respuesta.

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