"La vida pasa demasiado rápido": Carmen Gloria Arroyo por la situación de abandono de la tercera edad

10 jul. 2026 - 15:40 hrs.

Carmen Gloria Arroyo abrió Fuerte y Claro con una reflexión sobre nuestra sociedad, cada vez más envejecida.

"A veces nos parece que la vida es eterna, que nos queda tanto por delante. Yo que el año pasado cumplí 60 les puedo decir con certeza que es un pestañeo. Uno no se da cuenta cómo en los 20, en los 30, de repente tus hijos crecieron, están adultos y de repente ya estás en la tercera edad", señaló.

Con emoción en su voz, le habló a las generaciones más jóvenes.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"La vida pasa demasiado rápido, pero entiendo que el ímpetu de la juventud nos evita pensar en eso, o lo evitamos por desagradable, o lo evitamos porque pensamos que es muy lejos, que queda mucho tiempo", agregó.

Sin embargo, tras el último Censo se determinó en el Índice de Envejecimiento en Chile en 2024 que cada 100 personas de 14 años o menos hay 79 personas de 65 años o más, lo que se podría incrementar dada la sostenida caída de la natalidad.

Carmen Gloria dejó una pregunta al público: "Tú, que nos estás viendo en la casa, que a lo mejor sientes que hoy tienes toda la juventud del mundo, vas a ser parte de esas personas mayores que van a superar a los jóvenes. ¿Cómo nos preparamos hoy para esa situación?".

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro