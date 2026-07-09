Dejó de ver a sus hijas hace 20 años: Hoy pide que lo ayuden económicamente tras quedar postrado

09 jul. 2026 - 15:40 hrs.

Fernando Concha, de 66 años, vive en Pudahuel con una severa discapacidad y diabetes. Hoy pide ayuda a sus hijas para poder lidiar con los costos de su enfermedad en Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

"Esta enfermedad es muy grave porque en el transcurso del tiempo va presentando una evolución que siempre va complicando las cosas. Cuando me amputaron el pie y ahí ya sencillamente quedé postrado. Nunca pensé que esto podía llegar a tan grave tan grave circunstancia", declaró.

Fernando no tiene relación con su familia

Sin embargo, está completamente solo. Tras la muerte de su primera esposa y madre de sus tres hijas, se fue alejando paulatinamente de la familia y dejó de tener contacto con ellas hace 20 años.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Mi situación es muy complicada, no me alcanza con mi pensión, tenemos bajos ingresos, no puede ser que los hijos se sientan a ver cómo su padre enfermo supuestamente vive. Yo creo haber sido un buen padre", expresó.

En este sentido, hizo un llamado. "Yo necesito de ellas. Necesito afecto, necesito cercanía y también necesito ayuda económica. Por lo menos, mi intención es tratar de llegar a un arreglo civilizado".

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro