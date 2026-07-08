Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 26: Ser aval de una expareja

08 jul. 2026 - 18:20 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos a Vanessa Suazo, quien tuvo una relación de pareja que comenzó con un proyecto de vida y terminó en conflictos legales y personales.

Tras convivir con Daniel y ser padres de su pequeño hijo, Vanessa firmó documentos para ser aval de su pareja en la compra de un departamento. Sin embargo, se separaron por problemas de infidelidad y violencia y este vínculo contractual con el banco la tiene atada de manos.

Por lo anterior, no puede acceder a otros créditos y está supeditada financieramente a su ex, así que recurrió a Carmen Gloria Arroyo y su equipo para encontrar una solución.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

El equipo contactó a Daniel y él señaló escuetamente que está dispuesto a conversar con Vanessa. Al respecto, el estudio de abogados Defensa Deudores explicó que hay tres opciones: solicitar una novación por cambio codeudor, solicitar un refinanciamiento o portabilidad financiera y vender la propiedad.

"Para no terminar en una guerra después de una relación preocupémonos de la forma en que termina esa relación, sobre todo cuando hay hijos, porque se puede terminar de ser pareja, pero padres jamás", aconsejó Carmen Gloria.

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