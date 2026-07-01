Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 21: Cuando se acaba el amor, ¿es necesaria la guerra?

01 jul. 2026 - 16:50 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Luis conoció a Cecilia por una app de citas en 2020 y dejó su casa en Renca para vivir con ella en Villa Alemana. Tras tres años de relación, terminaron y hoy sostienen acusaciones cruzadas.

De acuerdo a Luis, su expareja buscaba excusas para terminar y quedarse con sus cosas, echándolo de la propiedad. Su denuncia es para recuperar sus pertenencias.

Cuando Fuerte y Claro se comunicó telefónicamente con Cecilia, ella tuvo una versión totalmente diferente, en la que señaló haber sido estafada por Luis con viaje a Estados Unidos que nunca le pagó. Es más, indicó que en su ausencia habría duplicado las llaves, desvalijando su vivienda.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

El caso generó debate en el panel sobre la necesidad de evitar conflictos y buscar soluciones legales cuando termina una relación, apuntando principalmente a que la comunicación y el respeto deben primar aunque el vínculo amoroso ya no exista.

La conclusión de la psicóloga Marisol Sagredo es que esta relación tenía un cimiento distinto al cariño.

"Ya en el inicio no había una relación emocional tan marcada, era basada en la conveniencia. (...) Acá no hubo amor, por tanto, el contrato que ellos, de manera inconsciente, pusieron sobre la mesa se quebró y es en base a eso lo que tienen que arreglar".

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