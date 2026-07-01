"Buscaba que mis cosas se quedaran ahí": Luis pide a ex que le devuelva sus pertenencias tras la ruptura

01 jul. 2026 - 15:50 hrs.

Luis Sepúlveda tuvo una relación con Cecilia entre 2020 y 2023, pero luego de terminar, este hombre reclama que lo echaron de la casa, dejando atrás varias de sus cosas que quiere recuperar.

Buscando ayuda en Fuerte y Claro, señaló que Cecilia tuvo un viaje a Estados Unidos y 10 días antes de volver, discutieron a distancia.

"Ella iba a llevar a vivir a su hija a la casa y yo le dije que tenía que trabajar más porque habría otra boca que alimentar. Se enojó porque le dije 'tú'. De ahí no me habló más y dijo que me estaba robando las cosas de la casa. (...) Ella buscaba que me fuera y mis cosas se quedaran ahí", declaró.

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Según su relato, entre las cosas que pide de regreso están un refrigerador, un sillón reclinable, juegos de PlayStation y una mesa de comedor, entre otros.

Luis señaló que el amor se terminó al descubrir ciertas cosas que Cecilia le había ocultado: "Cuando supe que me había mentido en que no tenía dos hijas, tenía cuatro; que no tenía corazón con los animales, me fui decepcionando".

La psicóloga Marisol Sagredo se refirió a esta relación como una sin amor, pero que entregaba cierta tranquilidad a las partes. "Durante todo el tiempo que estuviste con ella, algo dabas y algo entregabas, como una transacción".

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