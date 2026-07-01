"Aquí la víctima soy yo": Cecilia tuvo acusaciones cruzadas con su ex y afirmó ser la estafada en la relación
El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro se comunicó con Cecilia para saber su parte de la historia. Luis, su ex, la denuncia porque tras el término de su relación, no habría podido recuperar sus pertenencias de la casa que compartían.
Las acusaciones fueron cruzadas. Cecilia se refirió en duros términos a Luis, indicando que él habría desmantelado la vivienda cuando todo se acabó entre los dos.
"Esa persona es un estafador. Yo no pretendo tener ningún diálogo con respecto a esa persona. (...) Él es el victimario, aquí la víctima soy yo", sostuvo.Ir a la siguiente nota
"Él me robó, me estafó; hasta un pasaje a Estados Unidos me quedó debiendo. Viajé a Estados Unidos y él me pidió ir también, le regalé y le compré, bueno, me pidió prestado en realidad, pero es como un regalo; quedó en pagármelo, nunca me lo devolvió", declaró al programa.
Y añadió que "cuando fui a Estados Unidos me robó, me desmanteló la casa, me sacó hasta la televisión de las pantallas. Yo tengo toda la evidencia de que cuando estaba en Estados Unidos, él me sacó copia de mis llaves, entró sin autorización y me sacó un montón de cosas".
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