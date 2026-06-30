Adulto mayor pagó por su casa hace 20 años: Hoy podría perderla por trato incumplido

30 jun. 2026 - 15:45 hrs.

Hace veinte años, Juan y Juana llegaron desde Puerto Montt a Santiago para instalarse en la casa de su sobrina Verónica, quien en ese entonces participaba en un comité de vivienda y había logrado pagar $350.000 por su propiedad.

En ese mismo comité figuraba Abraham, quien, tras arrepentirse de la compra de su vivienda, decidió vender su derecho a Juan por $800.000. La transacción se realizó de manera informal, ya que la normativa vigente impedía la venta y arriendo de viviendas con subsidio antes de cumplir un plazo de cinco años.

Sin embargo, tras años de silencio, Abraham reapareció exigiendo a Juan el pago de $20 millones por la propiedad. De no recibir esa suma, advirtió, procederá a vender la vivienda y a expulsar a la familia del lugar que han habitado durante dos décadas.

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El trato de Juan por la casa

Verónica reveló al programa que habló con Abraham antes de realizar la venta: "Yo le dije 'no vaya a ser cosa de que después te arrepientas y quieras sacar a mí o a mis tíos de ahí porque todo esto no es un juego. Son mis tíos, ¿qué voy a hacer si tú te arrepientes?'".

Este hombre le dio la seguridad de que eso no ocurriría y tras recibir el dinero, hizo una promesa a Juan. "En 5 años más yo te voy a entregar los papeles", pero se cumplió el plazo y no hubo acercamiento de Abraham.

Juan fue hasta su casa para solucionar el asunto: "Nos atendió afuera y nos dijo que no podía entregar los papeles porque tenía a su mamá enferma y no tenía de dónde sacar plata, así que lo que quería era sacar un préstamo en el banco por la casa".

Ahora, tras 20 años, este matrimonio adulto mayor se ve en el apremio de tener que pagar una millonaria suma que no tienen o corren el riesgo de perder el que ha sido su hogar.

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