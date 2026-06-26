¿Se puede renunciar a la pensión de una persona fallecida? Rafael Venegas aclara duda sobre heredero legal

26 jun. 2026 - 16:30 hrs.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro dedicó este capítulo al drama que vive Ana, quien acusó que la expareja de su madre se niega a entregar sus pertenencias.

Además, señaló que su padre, con quien jamás tuvo un lazo, tiene el derecho legal de la pensión.

El periodista Rafael Venegas tomó la palabra para referirse a esta última problemática que aqueja también a miles de chilenos.

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¿Quién es el heredero legal?

Explicó que, al morir una madre, es el cónyuge o el conviviente "legal" quien aparece como heredero legal de la pensión de la AFP.

Mientras que en el segundo orden aparecen los hijos menores de edad o que se encuentren estudiando hasta los 25 años. Y en tercer lugar, hijos en condición de invalidez.

Venegas aportó que no es posible renunciar al derecho legal de recibir la pensión de una persona que fallece. En cambio, se puede ceder este derecho mediante un trámite que se realiza directo en la AFP.

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