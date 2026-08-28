Tiene 6 hijos y no lo cuidan: Jessica busca ayuda para su vecino Luis de 80 años con demencia

28 ag. 2026 - 16:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Jessica, una mujer de 63 años que busca ayuda para su vecino Luis, de 80 años.

Precisamente, Jessica explicó que ella conoció a Luis en su llegada al condominio hace cinco años y desde ahí destacó por ser un vecino muy tranquilo, que se hacía cargo de sus cuentas y social.

Sin embargo, todo cambió cuando en su demencia se comenzó a ir al portón del condominio porque pensaba que trabajaba ahí. Asimismo, el problema llegó cuando no se acordaba cuándo había comido, comenzando a adelgazar rápidamente.

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Jessica busca ayuda para Luis

Fue así como, en conversación con su marido, Jessica comenzó a compartir su comida con Luis, pero el avance de sus enfermedades reveló algo mucho más profundo y peligroso.

"Él ya no está en un estado de salud bueno, me hice cargo de darle su alimentación, su desayuno, su almuerzo, su cena y aparte estoy a cargo de darle sus remedios porque ningún hijo viene", comentó, y agregó que "no puedo comerme un plato, viviendo al lado de él, sabiendo que mi vecino no está comiendo y está solo".

De igual forma, pagaron las cuentas de don Luis, así como sacar los balones de gas que tenía abiertos, todo esto en compañía de su sobrino.

"Actualmente, los hijos están ausentes total... Hicieron hacerse cargo al sobrino de don Luis, siendo que tiene hijos vivos y ninguno se quiere hacer cargo; tiene hermanos vivos, tampoco nadie quiere hacerse cargo", explicó Jessica, y agregó que Yimmi, su sobrino, también es un adulto mayor de 70 años y no se puede quedar con él siempre.

Finalmente, pidió ayuda para que don Luis reciba el apoyo suficiente, ya que fue un miembro importante de la comunidad.

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