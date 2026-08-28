Fin de semana de clásicos en la Liga Femenina: Estos serán los partidos que se transmitirán
Este fin de semana, Mega, Mega 2 y MegaGO transmitirán la recta final en busca de los playoffs del campeonato femenino.
En la fecha 25, Deportes Magallanes saldrá en busca de su segunda victoria y desafiará al líder Colo-Colo en un histórico Clásico de la Chilenidad. Mientras tanto, Universidad Católica se enfrentará a Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario en un partido para definir a quién se clasificará en segundo lugar a la fase de eliminación directa.
Los playoffs del campeonato femenino por Mega
La fecha comenzará por Mega el sábado 29 a las 11:40 horas, con la transmisión del histórico Clásico de la Chilenidad entre Deportes Magallanes y Colo-Colo, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Daniel Ahumada. Las albas siguen dominando la Liga a paso firme, con 64 puntos, mientras que las albicelestes, con 21 unidades, están dispuestas a todo para subir en la tabla de posiciones e intentar acceder a los playoffs.Ir a la siguiente nota
Luego, el domingo 30 a las 15:00 por Mega 2 se emitirá el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile desde el Claro Arena, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Gustavo Huerta.
Las Cruzadas buscarán mantener viva su ilusión de instalarse en la segunda clasificación a la fase de eliminación directa, mientras que las Leonas intentarán escalar para obtener la segunda posición en la tabla.
Todos los partidos de la Liga Femenina por MegaGO.Ve el capítulo en
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