Fin de semana de clásicos en la Liga Femenina: Estos serán los partidos que se transmitirán

28 ag. 2026 - 16:40 hrs.

Este fin de semana, Mega, Mega 2 y MegaGO transmitirán la recta final en busca de los playoffs del campeonato femenino.

En la fecha 25, Deportes Magallanes saldrá en busca de su segunda victoria y desafiará al líder Colo-Colo en un histórico Clásico de la Chilenidad. Mientras tanto, Universidad Católica se enfrentará a Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario en un partido para definir a quién se clasificará en segundo lugar a la fase de eliminación directa.

Los playoffs del campeonato femenino por Mega

La fecha comenzará por Mega el sábado 29 a las 11:40 horas, con la transmisión del histórico Clásico de la Chilenidad entre Deportes Magallanes y Colo-Colo, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Daniel Ahumada. Las albas siguen dominando la Liga a paso firme, con 64 puntos, mientras que las albicelestes, con 21 unidades, están dispuestas a todo para subir en la tabla de posiciones e intentar acceder a los playoffs.

Luego, el domingo 30 a las 15:00 por Mega 2 se emitirá el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile desde el Claro Arena, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Gustavo Huerta.

Las Cruzadas buscarán mantener viva su ilusión de instalarse en la segunda clasificación a la fase de eliminación directa, mientras que las Leonas intentarán escalar para obtener la segunda posición en la tabla.

Todos los partidos de la Liga Femenina por MegaGO.