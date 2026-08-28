"Una oportunidad muy bonita": Gondwana & Quique Neira hablan de su regreso tras 23 años

28 ag. 2026 - 17:20 hrs.

El reencuentro de Gondwana & Quique Neira es catalogado como una de las reuniones más emblemáticas de la música nacional. Se trata del regreso de una de las bandas de reggae más importantes de Latinoamérica y que ocurre luego de 23 años.

En la antesala de tan magno evento, los músicos nacionales visitaron Meganoticias Alerta, donde abordaron su reunión y detalles de lo que pasará el próximo 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Quique Neira apuntó que la propia vida los hizo reencontrarse y que se dieran cuenta “que era una oportunidad muy bonita y que la teníamos disponible”, agregando que sabían que "iba a generarle alegría a mucha gente".

Mega

Por su parte, Jorge "Gato" Ramos adelantó que en el concierto harán un repaso por los tres primeros álbumes de la banda, además de tener algunas sorpresas que intensificarán el pacto entre el público y Gondwana.

Las entradas para el concierto de Gondwana & Quique Neira en el Bicentenario de La Florida a través de la plataforma de Puntoticket (clic acá)

Todo sobre Cantantes Chilenos