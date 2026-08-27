Maura Rivera realiza inesperado hallazgo en su hogar y genera teorías al respecto: "Nunca supe qué era..."
Maura Rivera registró una situación desconcertante para ella en su propio hogar, y es que una de sus mascotas descubrió algo que la dejó sin palabras.
Precisamente, a través de historias de Instagram, Maura subió un video en el que se podía ver a uno de sus gatitos rasguñando y olfateando una esquina de la casa.
"¿Qué encontraste? Muéstrame qué hay ahí", dice la bailarina, acercándose a su gatito e intentando enfocar lo que hay en el fondo de esta esquina.
Maura Rivera realiza inesperado hallazgo en su hogar
Y es que cuando comienza a enfocar bien, se da cuenta de que en la esquina de su casa, escondido, había una mano pequeña que puede pertenecer a algún animal o juguete que quedó atascado ahí.
De todas formas, la bailarina quedó impactada con la situación y decidió subirlo a redes sociales para obtener respuestas de sus seguidores y seguidoras.
"Y para terminar el día... nunca supe qué era y Tom no cooperó", escribió Maura, dejando en claro que no pudo descubrir de qué se trataba.
Leer más de