Maura Rivera realiza inesperado hallazgo en su hogar y genera teorías al respecto: "Nunca supe qué era..."

27 ag. 2026 - 16:10 hrs.

Maura Rivera registró una situación desconcertante para ella en su propio hogar, y es que una de sus mascotas descubrió algo que la dejó sin palabras.

Precisamente, a través de historias de Instagram, Maura subió un video en el que se podía ver a uno de sus gatitos rasguñando y olfateando una esquina de la casa.

"¿Qué encontraste? Muéstrame qué hay ahí", dice la bailarina, acercándose a su gatito e intentando enfocar lo que hay en el fondo de esta esquina.

Maura Rivera realiza inesperado hallazgo en su hogar

Y es que cuando comienza a enfocar bien, se da cuenta de que en la esquina de su casa, escondido, había una mano pequeña que puede pertenecer a algún animal o juguete que quedó atascado ahí.

De todas formas, la bailarina quedó impactada con la situación y decidió subirlo a redes sociales para obtener respuestas de sus seguidores y seguidoras.

"Y para terminar el día... nunca supe qué era y Tom no cooperó", escribió Maura, dejando en claro que no pudo descubrir de qué se trataba.

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