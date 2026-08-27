España, Países Bajos, Grecia y Croacia: Las fotos del Eurotrip de Máximo Menem Bolocco con su madre y amigos

27 ag. 2026 - 12:50 hrs.

La vida de Máximo Menem Bolocco siempre ha generado mucha atención, y es que los y las seguidoras de Cecilia Bolocco tienen un ojo puesto sobre el hijo de la exMiss Universo y todo lo que él comparte.

Precisamente, en su última publicación de Instagram, Máximo se llevó los focos de todos, ya que compartió postales de lo que fue su mes de julio, instantáneas en las que a veces aparecían Cecilia y su pareja Pepo Daire.

"Julio, qué privilegio. Tremendo mes, Barcelona, donde participé de un curso aprendiendo mucho sobre fotografía y arquitectura", escribió en primera instancia Máximo, quien efectivamente estudia Arquitectura en la Universidad del Desarrollo.

Las postales de Máximo desde el extranjero

En esa línea, Máximo subió algunas postales de los estudios y luego pasó a decir que también estuvo en Ámsterdam, donde "aproveché unos días inolvidables con mi madre y Pepo".

Tal como lo hizo previamente, dejó postales del paso de Cecilia, Pepo y él por la capital de Países Bajos, demostrando que lo pasaron de lo más bien.

Finalmente, cerró su carrusel publicando fotografías de lo que fue su viaje por Croacia y Grecia con un gran amigo.

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