Mauricio Pinilla revela detalles de su relación con Coté López: Asegura que se la presentó a Luis Jiménez

28 ag. 2026 - 14:20 hrs.

Mauricio Pinilla soltó algunas revelaciones sobre la relación que sostuvo con Coté López antes y después de estar casada con Luis "Mago" Jiménez.

En entrevista con Tanza Varela, el exfutbolista expresó su afecto y admiración hacia Gala Caldirola, con quien también tuvo un romance y quien justo acaba de terminar su relación con el "Mago" por serle infiel con su exesposa.

"Para mí fue una linda relación. Intentamos hacer lo mejor posible, pero nos pusieron muchos obstáculos (...) Yo la quiero mucho, la adoro, es una tremenda persona, una tremenda mujer, una mujer divertidísima", dijo sobre la modelo española.

¿Qué dijo Mauricio Pinilla sobre Coté López?

En un punto de la entrevista Tanza Varela le preguntó a Pinilla cómo se lleva con Luis Jiménez. "No tenemos relación. Éramos compañeros, sí, más cabros chicos, sí, pero después no", respondió.

"Después cuando quedó la embarrada con la Coté, ahí ya no tuvimos más comunicación. Fue un tema complicado porque yo me junté con ella cuando ella estaba casada. Entonces ahí nos mandamos ese embarrazo que fue complicado", agregó.

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"¿En qué momento se echaron el ojo ustedes dos?", planteó Varela. "Es que nosotros siempre tuvimos una relación y comunicación, la verdad. Yo la conocí a ella con 16 años y pololeamos varios meses", dijo Pinilla antes de soltar un par de revelaciones.

"De hecho, aunque no lo crean, yo le presenté a la Coté al Mago", aseguró. Y aunque admitió haberse juntado muchas veces con López, afirmó que solo hubo un encuentro mientras ella estuvo casada.

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